Tunisie: Même la chakchouka touchée par la flambée des prix, alerte Ammar Dhia

Le Président de l'Organisation de Défense du Consommateur, Ammar Dhia, a alerté mercredi sur l'ampleur de la hausse des prix, estimant que « même la chakchouka est désormais touchée », en référence à la flambée généralisée des produits alimentaires de base.

Intervenant sur Diwan fm, il a appelé à un renforcement de la lutte contre les pratiques de monopole et de spéculation, plaidant pour l'application stricte de la loi et une plus grande transparence dans les circuits de distribution. Ammar Dhia a également évoqué des tentatives de manipulation psychologique des consommateurs, à travers l'affichage de prix élevés de manière anticipée, estimant que certains acteurs du marché cherchent ainsi à influencer les comportements d'achat et les niveaux de prix.

Le responsable a indiqué que de nombreuses plaintes concernent les prix de la viande, du poisson, des fruits ainsi que des légumes, notamment le poivron et la tomate. Il a insisté sur le fait que « même la chakchouka est désormais affectée par la hausse des prix ». Tout en appelant à ne pas faire supporter au consommateur le coût de pratiques spéculatives, il a relevé une légère baisse du prix de la tomate, estimée à 3.400 millimes le kilogramme, tout en considérant ce niveau encore élevé pour les ménages à revenu moyen et faible.