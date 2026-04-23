Tunisie: Boxe/Mondial senior au Brésil - Opportunité de relance

Avec sept boxeurs, l'équipe nationale tunisienne de boxe participe à la Coupe du monde senior hommes et femmes, qui se déroule au Brésil et se poursuivra jusqu'au 27 avril.

La délégation sportive tunisienne est composée de trois boxeuses, à savoir Wafa Hafsi (moins de 48 kg), Nour El Houda Chemroukhi (moins de 51 kg) et Islam Ferchichi (moins de 57 kg), ainsi que de quatre boxeurs, à savoir Hassan Attia (moins de 65 kg), Zakaria Romdani (moins de 70 kg), Youssef Refrafi (moins de 80 kg) et Aman Allah Sakouhi (moins de 85 kg), emmenés par l'entraîneur national, Sami Khalifi, et de son adjoint, Mohamed Ali Oueslati.

Cette participation est une occasion de relancer la boxe tunisienne, après les problèmes et tumultes vécus et qui l'ont complètement déconcentrée des objectifs réels qui s'offraient à elle. La boxe, il ne faudrait jamais l'oublier, est un sport majeur en Tunisie. Les rencontres amateurs ou professionnelles, se déroulaient à guichets fermés et de grands champions ont marqué une époque dorée. De Young Pérez à Sadok Omrane, en passant par Tahar Belahsen, Habib Galhia, Béchir Jelassi et bien d'autres, les fans ont vécu des moments de fierté mémorables.

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Les jeunes Tunisiens et...Tunisiennes aiment ce sport de combat. Un sport que les puristes assimilent à un noble art qui a encore largement sa place parmi les sports olympiques qui comptent. A la condition bien entendu d'offrir aux jeunes qui l'ont choisi les moyens et les conditions financières et morales pour s'exprimer sur le ring en ne pensant qu'à la performance et non pas aux conditions, souvent précaires, que vivent leurs familles. Ce genre de disciplines sportives constituent des moyens d'expression de ceux qui ont tout décidé de sacrifier pour se faire une place à la force des poignets.

Il ne faudrait pas que l'on revive la fugue de Asma Béji qui a fugué pour porter, a-t-elle dit, les couleurs du Qatar désespérée par les conditions dans lesquelles elle vivait. On n'a plus entendu parle d'elle, mais c'était une perte pour la boxe tunisienne. Abdelwahab Mahfoudhi, responsable du département technique national de la Fédération tunisienne de boxe, a déclaré que la première étape de la Coupe du monde a lieu à Foz do Iguaçu, au Brésil, suivie de la deuxième étape du 15 au 21 juin à Guiyang, en Chine. La phase finale de la compétition se déroulera à Tachkent, en Ouzbékistan, du 25 novembre au 2 décembre de cette année.

La World Boxing Cup Brazil 2026 est une compétition majeure de boxe senior hommes et femmes qui se déroule du 19 au 27 avril 2026 (avec des combats principaux du 20 au 26 avril) à Foz do Iguaçu, au Brésil. Organisé sous l'égide du World Boxing, cet événement est crucial pour le classement mondial et la préparation vers les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. L'édition brésilienne réunit un nombre record de près de 400 boxeurs et boxeuses issus de 50 fédérations nationales. La compétition se dispute dans dix catégories de poids chez les hommes et dix chez les femmes.