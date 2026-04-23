Tunisie: SOTUVER porte ses revenus à 28,071 MDT au premier trimestre 2026

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

La Société tunisienne de verreries ( SOTUVER) affiche une hausse marquée de ses revenus au premier trimestre 2026, portée par la dynamique du marché local et la progression des exportations.

Les revenus de la SOTUVER ont atteint 28,071 millions de dinars au terme des trois premiers mois de 2026, en progression de 15 % par rapport à la même période de 2025. Les ventes locales enregistrent une hausse de 45 % en intégrant la filiale SGI, tandis que l'activité à l'export affiche une croissance globale de 12 %. À l'échelle consolidée, les revenus du groupe s'établissent à 70,579 millions de dinars, en augmentation de 23 %. La valeur de la production ressort à 22,366 millions de dinars au 31 mars 2026, contre 29,698 millions de dinars un an plus tôt, soit un recul de 25 %.

L'endettement global s'élève à 169,104 millions de dinars à fin mars 2026, en hausse de 3,3 % par rapport au 31 décembre 2025 où il était de 163,697 millions de dinars. Comparé au premier trimestre 2025, cet indicateur enregistre une baisse de 6 %. Les investissements réalisés au cours du premier trimestre atteignent 6,419 millions de dinars et portent principalement sur la modernisation et l'entretien des outils de production.

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