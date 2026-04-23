Congo-Kinshasa: Les condamnations à la peine de mort se multiplient depuis la levée du moratoire en 2024

En République démocratique du Congo, plus de 900 détenus attendent dans le couloir de la mort, selon les chiffres d'un rapport d'enquête publié par plusieurs organisations de lutte contre la peine capitale : Ensemble contre la peine de mort, Culture pour la paix et la justice et la Coalition contre la peine de mort en RDC.

Ces personnes ont été condamnées par la justice congolaise alors que la RDC a levé son moratoire sur les exécutions au début de l'année 2024. La mission conduite en 2024-2025 par les trois ONG révèle une dégradation marquée de la situation des personnes condamnées à mort en RDC.

Si le rapport précise dès son introduction qu'il n'y a pas eu officiellement d'exécution depuis la levée du moratoire en RDC, il alerte sur le chiffre sans précédent de condamnations. En 2024, au moins 480 peines capitales ont été prononcées par la justice congolaise. Il y a en avait eu 122 en 2023. À titre de comparaison, pour les années 2021, 2022 et 2023, il y avait eu respectivement 153, 163 et 122 condamnations.

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Forcément, le nombres de détenus dans le couloir de la mort a lui aussi explosé. Selon les auteurs du texte, il a doublé entre 2019, année de la précédente enquête, et 2025. Actuellement, 916 condamnés à mort sont détenus en RDC, 300 d'entre eux sont regroupés dans une seule prison celle d'Angenga dans la province du Mongala. Un établissement pénitentiaire très isolé, vétuste et insalubre où les détenus manquent d'eau et de nourriture.

Enfin, les trois ONG alertent aussi sur les irrégularités de certaines procédures judiciaires qui ont conduit à ces condamnations estimant que « le basculement opéré par les autorités a transformé la peine de mort en instrument de communication politique ».