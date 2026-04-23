Sénégal: Bassirou Diomaye Faye démarre sa tournée économique à Kolda, à partir de jeudi selon la Présidence

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va effectuer une tournée économique dans la région de Kolda (sud), du 23 au 25 avril 2026, a appris l'APS des services de la Présidence de la République.

Cette visite du chef de l'Etat dans la capitale du Fouladou s'inscrit dans le cadre de "la territorialisation des politiques publiques et vise à échanger directement avec les acteurs locaux, à évaluer les potentialités économiques de la région et à impulser de nouveaux projets de développement", ajoute la source. Jeudi, le chef de l'Etat va procéder au lancement des travaux du Centre de santé de Médina Yoro Foula, selon une source sanitaire à Kolda.

Bassirou Diomaye Faye va se rendre, vendredi, dans la ville de Kolda pour inaugurer l'antenne locale du SAMU régional qui va couvrir les trois régions administratives de la Casamance que sont Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, a renseigné la même source. Elle ajoute que le président de la République va procéder, le même jour, à la pose de la première pierre du Pôle mère-enfant au Centre hospitalier régional de Kolda. Selon d'autres sources, le chef de l'Etat est aussi attendu au Daaka de Médina Gounass avant la fin de sa tournée économique dans le sud du pays.