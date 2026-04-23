Sénégal: Ibrahim Mbaye retrouve du temps de jeu avec le PSG

Dakar — Après quatre matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans jouer, l'international sénégalais Ibrahim Mbaye a retrouvé du temps de jeu avec le Paris Saint-Germain mercredi, lors de la victoire (3-0) contre FC Nantes en match en retard de la 26e journée de Ligue 1.

L'attaquant des Lions, âgé de 18 ans, est entré en jeu à la 65e mn à la place du double buteur Khvicha Kvaratskhelia. Mbaye restait sur une série de quatre matchs sans apparition. Depuis son retour de la CAN, l'ailier n'a disputé que 190 minutes. Sa dernière sortie remontait à la victoire (4-0) du 21 mars sur la pelouse de OGC Nice, où il était entré en jeu à la 76e mn, déjà à la place de Kvaratskhelia.

Avant cette rencontre, il avait manqué la défaite contre AS Monaco (1-3) et était resté sur le banc lors des huitièmes de finale aller et retour de la Champions League face à Chelsea FC. Par la suite, il n'a pas participé au match contre Toulouse FC (3-1), ni aux quarts de finale aller et retour de la Ligue des champions contre Liverpool FC. Malgré un temps de jeu limité, Mbaye a disputé trois matchs de Ligue des champions et sept rencontres de Ligue 1 cette saison.

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Interrogé en conférence de presse, son entraîneur Luis Enrique a affirmé ne rien avoir contre le joueur, tout en exigeant davantage d'implication : "Chaque minute que tu peux jouer au PSG doit être spéciale. Je n'ai aucun regret concernant Mbaye, mais il faut être prêt. C'est la concurrence qui fait qu'un joueur peut rester en dehors de l'équipe. Il faut profiter de chaque minute". Formé dès l'âge de cinq ans à l'ES Guyancourt, puis passé par le FC Versailles, Mbaye a rejoint le PSG en 2018. Il s'y est rapidement illustré par sa vitesse, sa puissance et sa polyvalence.

Le 16 août 2024, il fait ses débuts en Ligue 1 face au Le Havre AC à seulement 16 ans, devenant le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec le PSG. Quelques mois plus tard, il remporte le "Titi d'or 2024", récompensant le meilleur jeune du centre de formation. En 2025, il signe son premier contrat professionnel jusqu'en 2027. Il inscrit ensuite son premier but avec le club lors d'une victoire 6-1 contre AS Saint-Étienne, devenant l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire du PSG.

Avec le club parisien, il remporte la Ligue 1, la Coupe de France et la première Ligue des champions de son histoire, bien qu'il soit resté sur le banc lors des finales. Sur la scène internationale, Mbaye est convoqué pour la première fois en sélection par Pape Thiaw le 6 novembre 2025. Lors d'un match contre le Kenya, il se distingue avec un but et deux passes décisives (8-0). Né d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, il choisit de représenter le Sénégal après avoir évolué dans les sélections de jeunes en France.

Lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025, il inscrit le troisième but contre le Soudan (3-1) en huitièmes de finale et devient, à 17 ans, 11 mois et 10 jours, le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la compétition, devant John Obi Mikel, Victor Obinna et Mido. Très remarqué durant la compétition, il a notamment dynamisé le jeu offensif contre la République démocratique du Congo (1-1) et obtenu un penalty face au Bénin (3-0). Plus récemment, lors du match amical contre la Gambie le 31 mars au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, il inscrit le deuxième but du Sénégal après son entrée en jeu, contribuant à relancer son équipe.