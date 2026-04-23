Sénégal: Coupe d'Allemagne - Le Bayern Munich domine Leverkusen et file en finale

22 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Bayern Munich, l'équipe allemande des Sénégalais Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye, s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne, après son succès 2 buts à 0 contre le Bayer Leverkusen, mercredi, à Leverkusen.

L'Anglais Harry Kane a ouvert le score à la 22e minute. Son coéquipier, le Colombien Luiz Diaz a doublé la mise dans le temps additionnel de la seconde période. Le club bavarois valide son ticket pour la finale de la Coupe d'Allemagne, quatre jours après avoir décroché son 35e titre de champion d'Allemagne, le deuxième consécutif. Les Sénégalais Jackson et Bara Sapoko Ndiaye, sur le banc, n'ont pas participé à la rencontre.

Le Bayern Munich jouera la finale contre le vainqueur de la deuxième demi-finale opposant Stuttgart à Fribourg. Cette affiche aura lieu jeudi à 18h45 GMT, à Stuttgart. Les Allemands entrainés par Vincent Kompany ont également assuré leur qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Ils affronteront le Paris Saint-Germain mardi prochain pour la manche aller prévue à Paris. La phase retour est programmée le 6 mai à Munich.

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