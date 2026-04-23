Congo-Kinshasa: Election à la FECOFA - 9 listes de candidatures réceptionnées

La course à la présidence de Fédération congolaise de football Association (FECOFA) est lancée. La commission électorale a réceptionné neuf listes des candidatures provisoires en attendant le traitement de dossiers pour déterminer les candidatures définitives.
La journée du 21 avril s'est révélée particulièrement animée, de la matinée jusqu'en soirée, avec un défilé continu de candidats.
Voici la liste provisoire des candidats à la présidence de la FECOFA :
Aziz Makukula
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Bosco Mwehu
Didier Massamba
Jean-Claude Mukanya
Kevin Issa
Max Mayaka
Patrice-Rainier Mangenda
Shabani Nonda
Veron Mosengo
Chacun de ces noms représente la tête d'affiche d'une liste reprenant tous les autres candidats du nouveau comité exécutif de la FECOFA.
La Commission électorale va examiner chaque dossier afin de statuer sur la validité des candidatures. La publication de la liste définitive est prévue le 11 mai et le scrutin, le 20 mai prochain.
Les électeurs
Selon l'article 26 de nouveaux statuts de la FECOFA, consacré aux délégués et au vote, l'assemblée générale est composée de 68 membres, soit 68 votants :
- les clubs, 32 votants
- les ligues provinciales, 22
- les ligues nationales, 6
- les associations reconnues par la FECOFA, 8.