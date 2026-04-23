Congo-Kinshasa: Election à la FECOFA - 9 listes de candidatures réceptionnées

La course à la présidence de Fédération congolaise de football Association (FECOFA) est lancée. La commission électorale a réceptionné neuf listes des candidatures provisoires en attendant le traitement de dossiers pour déterminer les candidatures définitives.

La journée du 21 avril s'est révélée particulièrement animée, de la matinée jusqu'en soirée, avec un défilé continu de candidats.

Voici la liste provisoire des candidats à la présidence de la FECOFA :

Aziz Makukula

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Bosco Mwehu

Didier Massamba

Jean-Claude Mukanya

Kevin Issa

Max Mayaka

Patrice-Rainier Mangenda

Shabani Nonda

Veron Mosengo

Chacun de ces noms représente la tête d'affiche d'une liste reprenant tous les autres candidats du nouveau comité exécutif de la FECOFA.

La Commission électorale va examiner chaque dossier afin de statuer sur la validité des candidatures. La publication de la liste définitive est prévue le 11 mai et le scrutin, le 20 mai prochain.

Les électeurs

Selon l'article 26 de nouveaux statuts de la FECOFA, consacré aux délégués et au vote, l'assemblée générale est composée de 68 membres, soit 68 votants :