Dakar — La Cour suprême va se réunir le 28 avril prochain, en audience spéciale, pour statuer sur les dossiers Mouhamadou Ngom dit Farba et Pape Malick Ndour, a-t-on appris de sources judiciaires.

L'audience spéciale de la deuxième chambre pénale de la Cour suprême se tiendra le mardi 28 avril 2026, à 10 h, lit-on dans le rôle d'audience de la juridiction.

Pour Farba Ngom, député et maire des Agnam, dans la région de Matam (nord), le procureur général près la Cour d'appel de Dakar s'était pourvu en cassation contre la décision de la Chambre d'accusation financière, qui avait confirmé sa mise en liberté provisoire.

Ce recours du parquet général avait, en conséquence, suspendu la décision d'élargir M. Ngom, poursuivi pour blanchiment de capitaux portant sur 125 milliards de francs CFA, selon le Pool judiciaire financier.

Pape Malick Ndour, lui, est l'initiateur du pourvoi devant la Cour suprême. L'ancien ministre sous Macky Sall, poursuivi dans le dossier dit du PRODAC, avait introduit un pourvoi en cassation contre l'annulation, par la chambre d'accusation, de son placement sous bracelet électronique, ordonné par le juge d'instruction.