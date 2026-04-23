Sénégal: Kolda - Des femmes outillées dans l'éducation financière pour une meilleure gestion de leurs activités

Kolda — Des femmes entrepreneuses de la région de Kolda (sud) ont bénéficié d'une formation sur l'éducation financière contribuant ainsi à l'amélioration de la gestion de leurs activités, a constaté l'APS.

"Nous sommes partis d'un diagnostic que la plupart des femmes qui ont des organisations rencontrent des difficultés dans la gestion, notamment dans la maitrise des outils de gestion", a déclaré Ibrahima Badji, coordonnateur du bureau Casamance de l'ONG Enda ECOPOP. Sur initiative de plusieurs organisations dont l'ONG Enda ECOPOP (Espaces de co-production des offres populaires pour l'environnement et le développement en Afrique), cette session de formation de deux jours sur l'éducation financière des femmes entrepreneuses a pris fin ce mercredi.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL), mis en oeuvre par Enda ECOPOP avec l'appui du PNUD Sénégal. Mis en oeuvre dans trois communes de la région, notamment Kolda, Médina El-Hadji et Kéréwane, le PADEL vise à renforcer les capacités économiques des femmes à travers une meilleure maîtrise des outils financiers.

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"L'objectif principal de ces sessions est de renforcer les capacités des coopératives de femmes des communes cibles du PADEL en matière d'éducation financière et d'épargne, afin de favoriser leur autonomisation économique durable, inclusive et numérique", a dit M. Badji. Enda ECOPOP et ses partenaires ambitionnent de promouvoir l'inclusion financière à travers l'utilisation d'outils numériques, notamment le mobile money et des applications de gestion, pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière des organisations féminines évoluant dans diverses activités génératrices de revenus dans la région de Kolda.