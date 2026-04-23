Sénégal: Al-Nassr de Sadio Mané en finale de la Ligue des champions 2 de l'AFC

Dakar — Al-Nassr, le club saoudien de l'ailier sénégalais Sadio Mané, s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions 2 de la Confédération asiatique de football (AFC) 2025-2026, après sa victoire de 5 buts à 1 contre Al Ahli Doha, un club qatari, mercredi, à Dubaï.

La Ligue des champions 2 de l'AFC 2025-2026 est la 22e édition de cette compétition interclubs asiatique de deuxième niveau et la deuxième sous cette appellation. Organisée par l'AFC, elle oppose des clubs asiatiques qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs la saison précédente. Elle a remplacé la Coupe de l'AFC à la suite de la réforme des compétitions de la confédération asiatique. Le vainqueur de la Ligue des champions 2 se qualifie pour la Ligue des champions Élite de l'AFC 2026-2027.

Mané et ses coéquipiers joueront la finale contre G-Osaka (Japon), le 16 mai prochain, à 10h GMT, à Riyad (Arabie saoudite). Les Japonais avaient éliminé les Thaïlandais de Bangkok United en aller-retour, sur un score cumulé de 3 buts à 1. Le club du meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025, également champion d'Afrique en titre, est la première équipe saoudienne à atteindre la finale de cette compétition. Sharjah Football Club, équipe émiratie, est le tenant du titre.

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Sadio Mané a été titularisé lors de la demi-finale de mercredi. Il a délivré une passe décisive sur le deuxième but de son équipe et a disputé l'intégralité de la rencontre. Al-Nassr occupe actuellement la première place du championnat saoudien, avec huit points d'avance sur son poursuivant direct, Al-Hilal du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Al Ahli SC d'Édouard Mendy est troisième de la Saudi Pro League. Mendy s'est qualifié, lundi, pour la finale de la Ligue des champions Élite de l'AFC. Son équipe, championne en titre, affrontera le club japonais de Machida, samedi, à Djeddah, en Arabie saoudite.