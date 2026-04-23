Sénégal: Les pouvoirs publics invités à créer un fonds public destiné au financement des initiatives agroécologiques

Dakar — Le responsable du programme public de subvention des engrais organiques au Sénégal, Ibrahima Khalil Sabaly, a proposé, mercredi, à Dakar, la création d'un fonds destiné au financement des initiatives agroécologiques.

"Il faut que le gouvernement du Sénégal ait [...] un guichet, un fonds dédié à l'agroécologie, un fonds pérenne et durable", a suggéré M. Sabaly. Le responsable du programme public de subvention des engrais organiques au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait cette proposition en intervenant à la cinquième édition des Journées agroécologiques du Sénégal (JAES). "De la vision à l'action : institutionnaliser l'agroécologie pour des systèmes alimentaires durables" est le thème des JAES 2026.

Le Sénégal a élaboré sa Stratégie nationale de transition agroécologique, a signalé le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, El Hadji Abdourahmane Diouf, lors de l'ouverture des JAES, une rencontre de trois jours. M. Diouf, son collègue chargé de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, et plusieurs participants aux Journées agroécologiques du Sénégal se sont prononcés en faveur d'une institutionnalisation de l'agroécologie.

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D'après Ibrahima Khalil Sabaly, la création d'un fonds destiné au financement de la politique agroécologique du Sénégal garantira la poursuite des projets. L'agroécologie est l'ensemble des méthodes de production agricole tenant compte de la protection de l'environnement. Fatou Kiné Guèye, chargée de projet à IED Afrique (Innovation, environnement et développement), a relevé "la non-prise en compte de l'accès au financement" - par les pouvoirs publics - des promoteurs de l'agroécologie.

Amadou Dia, un responsable de la Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal à Matam (nord), a plaidé pour "le renforcement des capacités" des acteurs de l"'entrepreneuriat agroécologique". Il propose la création d"'un mécanisme de financement intégré, adapté et inclusif" des activités agroécologiques.