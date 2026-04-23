Madagascar: Enseignement - CNTEMAD organise des journées portes ouvertes

23 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy et Possenti Tracy

Les 24 et 25 avril, l'Université CNTEMAD (Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar) organise la première édition des « CNTEMAD Discovery Days» sur l'esplanade Ravinala du Palais des Sports à Mahamasina, sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

L'établissement est un pionnier de l'enseignement à distance et oeuvre depuis plus de 30 ans à faciliter l'accès à l'enseignement supérieur dans tout Madagascar. Une cinquantaine de centres régionaux sont disséminés à travers le territoire et comptent aujourd'hui environ 1 500 étudiants. À leur disposition, des ressources physiques, bientôt complétées par des outils numériques.

Pendant ces deux jours, l'université fera découvrir ses offres de parcours. Le public pourra bénéficier d'orientations par mention, assister à des conférences thématiques et rencontrer des étudiants, professeurs et partenaires. Les « CNTEMAD Discovery Days» auront aussi une dimension culturelle et festive, avec des animations et des prestations artistiques.

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Pour le professeur Pierre Benjamin Rakotomahenina, directeur national du CNTEMAD, il s'agit de faire découvrir l'univers de l'enseignement à Madagascar afin de « montrer que nous pouvons étudier de n'importe où et à tout moment ». Il encourage ainsi les futurs bacheliers, étudiants universitaires et professionnels à s'y rendre.

Face aux nouveaux défis technologiques et pédagogiques, le CNTEMAD a affirmé son ambition de devenir une université virtuelle publique. Le nouveau modèle d'enseignement adoptera le numérique et la digitalisation pour « démocratiser les connaissances et l'obtention de diplômes ». Rappelons que les indicateurs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique estiment la scolarisation à l'enseignement supérieur à 5 %.

Depuis sa création, l'établissement a délivré plus de 200 000 diplômes habilités par l'État à des étudiants de tous horizons. Il propose actuellement huit filières et prévoit d'ajouter l'environnement et le tourisme, deux cursus en plein essor.

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