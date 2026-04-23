Tunisie: Office Plast - Production en hausse à 8,6 MD, investissements plongent de 72 %

Au cours des trois premiers mois de 2026, la valeur de la production d'Office Plast a atteint 8,6 millions de dinars, contre 8,4 millions à la même période de l'exercice précédent.

Parallèlement, le chiffre d'affaires s'est établi à 5,7 millions de dinars, en progression de 3 % par rapport aux 5,5 millions de dinars enregistrés un an plus tôt.

Les dépenses d'investissement du trimestre écoulé ressortent à près de 43 000 dinars, soit une diminution de 72 % par rapport à la période correspondante de 2025. Les immobilisations financières sont quant à elles portées à 3,15 millions de dinars. L'encours de la dette s'élève à 20,5 millions de dinars, en très léger recul (-1 %) par rapport aux 20,7 millions de dinars du premier trimestre 2025. Au 31 mars 2026, la trésorerie affiche un solde négatif de 319 829 dinars.