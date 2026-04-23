Gabon: Guichet Unique - Transmission des dossiers au Vice-Président du Gouvernement

Madame la Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Laurence Ndong, a été reçue par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, dans le cadre du suivi des réformes engagées pour moderniser l'administration publique.

À cette occasion, elle lui a transmis un ensemble de dossiers relatifs à la signature des projets de textes administratifs portant sur la carrière des agents publics, dans le cadre de la mise en oeuvre du guichet unique de la Cinquième République.

S'inscrivant dans la feuille de route des 100 jours du ministère, le guichet unique constitue une innovation majeure visant à simplifier et accélérer les procédures administratives. Il permet de regrouper, dans un même espace, l'ensemble des signataires des actes de carrière (intégrations, titularisations, avancements, validations ou radiations) réduisant ainsi considérablement les délais de traitement.

Grâce à ce dispositif, des centaines de dossiers sont désormais traités en un à deux jours, contre plusieurs semaines auparavant.

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« Grâce au guichet unique, nous mettons fin aux lourdeurs administratives qui pénalisaient les agents publics. Aujourd'hui, en réunissant tous les signataires autour d'une même table, nous sommes capables de traiter en quelques jours des dossiers qui prenaient auparavant plusieurs semaines. C'est une réforme concrète, au service de l'efficacité de l'État et du bien-être des agents publics. », a déclaré Madame le Ministre Laurence Ndong.

Le Vice-Président du Gouvernement a salué cette avancée, qui s'inscrit dans la droite ligne des très hautes orientations du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, faisant de la modernisation de l'administration et de la régularisation des situations administratives une priorité nationale.