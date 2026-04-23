Gabon: Séminaire sur les normes alimentaires - L'AGANOR lance le projet de production locale de poulets de chair

L'Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR) a officiellement ouvert ce lundi le séminaire d'adoption des normes relatives au projet gouvernemental de production locale de poulets de chair, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2027.

La cérémonie s'est tenue dans la salle de réunion du 7e étage des locaux de l'AGANOR, sous la présidence de Madame Marina Pemba Mavoungou, Directeur Général de l'Agence, et en présence des membres du Comité Technique 1 (CT1) - Produits alimentaires, représentant l'administration, le secteur privé, la recherche et les consommateurs via l'Organisation Gabonaise des Consommateurs (OGC).

Dans son allocution d'ouverture, Madame le Directeur Général a souligné l'importance stratégique de cette initiative pour la souveraineté alimentaire nationale. « Sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, cette mesure d'interdiction des importations de poulets de chair marque une étape décisive pour stimuler l'entrepreneuriat local et améliorer la qualité de la volaille consommée par nos populations », a-t-elle déclaré.

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Le séminaire, qui se déroule sur quatre jours, vise à adopter 25 normes couvrant l'ensemble de la chaîne de production avicole, de l'alimentation animale au transport et stockage des produits. Dès le premier jour, six normes ont déjà été adoptées, incluant :

· NPGA ISO 22002-5:2026 - Transport et stockage des denrées alimentaires

· APNGA ISO 22002-6:2026 - Production des aliments pour animaux

· APNGA ISO 22002-7:2026 - Commerce de détail et commerce de gros

· APNGA ISO 20976-1:2026 - Tests microbiologiques pour la chaîne alimentaire

· APNGA ISO 22002-100:2026 - Chaîne d'approvisionnement des denrées alimentaires et emballages

· APNGA ISO 22000:2018/Amd 1:2026 - Management de la sécurité alimentaire et actions liées aux changements climatiques

Le projet, coordonné par le Ministère de l'Agriculture et soutenu par le Ministère de l'Industrie et de la Transformation Locale, illustre l'engagement du Gabon à réduire sa dépendance aux importations alimentaires et à renforcer l'économie locale.

Madame Pemba Mavoungou a conclu en remerciant les participants et en déclarant officiellement ouverts les travaux, appelant toutes les parties prenantes à contribuer activement à la réussite de cette initiative nationale.