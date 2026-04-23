Gabon: Zone d'Investissement Spéciale de Nkok (ZIS) - Cérémonie de levée des couleurs & inauguration du portique douanier

Ce lundi 20 avril 2026, la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs à la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok a revêtu un caractère tout particulier, marquée par un réaménagement exceptionnel de son protocole.

Présidée par le Ministre de l'Industrie et de la Transformation Locale, Maître Lubin Ntoutoume, cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs hautes personnalités, notamment l'Administrateur Général de l'Autorité Administrative de la ZIS, M. Serge Samy Biveghe, la Directrice Générale Adjointe des Douanes et des Droits Indirects, Mme Christobelle Moueri ainsi que le Directeur Pays d'Arise IIP, M. Igor Simard.

Un moment fort : L'inauguration du portique douanier

Au-delà de la levée des couleurs, cette cérémonie a servi de cadre à l'inauguration officielle du nouveau portique douanier de la ZIS de Nkok par le Ministre.

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Dans son allocution, le membre du gouvernement a rappelé le rôle stratégique de cette zone industrielle :

« La ZIS de Nkok constitue aujourd'hui le pivot central de notre stratégie de transformation. Elle incarne notre ambition commune de valoriser nos ressources locales et de projeter le label " _Made in Gabon " sur l'échiquier international._ »

La mise en service de ce portique douanier marque une avancée significative dans la modernisation des infrastructures de la zone. Elle garantit une meilleure traçabilité des marchandises et renforce l'efficacité du contrôle des flux commerciaux, contribuant ainsi à l'amélioration du climat des affaires.

Une action inscrite dans la dynamique des 100 jours

Cette inauguration s'inscrit pleinement dans la feuille de route des 100 jours du Ministère de l'Industrie et de la Transformation Locale. Elle traduit la volonté ferme des plus Hautes Autorités de la République de promouvoir la transformation locale et d'accélérer l'industrialisation du Gabon.

Trois temps forts ont rythmé la cérémonie :

* la levée des couleurs, en présence des autorités administratives de la zone ;

* la coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée du site industriel ;

* Un échange direct et constructif entre le Ministre et les opérateurs économiques installés dans la zone.

Un message d'écoute et d'engagement

Face aux préoccupations exprimées par les représentants des entreprises, le Ministre a tenu à rassurer : « Le gouvernement auquel j'appartiens entend vos cris. Il fait de son mieux pour essuyer vos larmes. La ZIS de Nkok n'a pas vocation à enregistrer les départs des investisseurs. Elle est conçue pour en accroître le nombre. »

À travers cette activité, le Ministère réaffirme son engagement à accompagner les investisseurs, à améliorer l'environnement industriel et à faire de la ZIS de Nkok un véritable levier de croissance économique durable.