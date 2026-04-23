Gabon: Le Chef de l'État reçoit une délégation de l'UNESCO

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement s'est entretenu ce jour avec une délégation conduite par monsieur Marco Patricio Zambrano Restrepo, nouveau Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation , la Science et la Culture ( UNESCO).

Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat dans le domaine éducatif, notamment à travers l'appui au système scolaire gabonais, l'intégration accrue des outils numériques dans les apprentissages, ainsi que le développement des compétences professionnelles et techniques du corps enseignant.

La délégation a également évoqué les perspectives de valorisation de nouveaux sites gabonais susceptibles d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, contribuant ainsi au rayonnement culturel du pays.

Le Chef de l'État a, pour sa part, exprimé le souhait de voir l'UNESCO poursuivre et intensifier son accompagnement, tant dans le secteur éducatif que dans la mise en oeuvre de projets structurants, en cohérence avec les ambitions de développement durable et inclusif du Gabon.