Gabon: Le Chef de l'État reçoit une délégation de l'UNESCO

23 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement s'est entretenu ce jour avec une délégation conduite par monsieur Marco Patricio Zambrano Restrepo, nouveau Représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation , la Science et la Culture ( UNESCO).

Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat dans le domaine éducatif, notamment à travers l'appui au système scolaire gabonais, l'intégration accrue des outils numériques dans les apprentissages, ainsi que le développement des compétences professionnelles et techniques du corps enseignant.

La délégation a également évoqué les perspectives de valorisation de nouveaux sites gabonais susceptibles d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, contribuant ainsi au rayonnement culturel du pays.

Le Chef de l'État a, pour sa part, exprimé le souhait de voir l'UNESCO poursuivre et intensifier son accompagnement, tant dans le secteur éducatif que dans la mise en oeuvre de projets structurants, en cohérence avec les ambitions de développement durable et inclusif du Gabon.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.