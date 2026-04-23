Ethiopie: Un investisseur indien met en avant le potentiel agricole du pays et prévoit d'élargir ses investissements

Addis-Abeba — Un investisseur indien engagé dans le secteur agricole en Éthiopie a salué les importantes perspectives de croissance qu'offre le pays, notamment dans l'agro-industrie et les filières orientées vers l'exportation.

Gajendra Singh Manpura, actionnaire de Gud Agro Plc, a confié à ENA que son intérêt pour l'Éthiopie s'est développé après ses expériences sur plusieurs marchés africains, dont l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie.

Il a souligné que l'Éthiopie se distingue à la fois par son potentiel économique et par sa position stratégique, favorable au développement des exportations agricoles.

Spécialisée dans la production de fruits et légumes frais, notamment l'avocat, son entreprise tire parti des atouts géographiques du pays, qui facilitent l'accès aux marchés européens, du Moyen-Orient, ainsi qu'à l'Inde et à d'autres régions d'Asie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'investisseur a toutefois relevé certains défis, en particulier liés à la logistique et au transport des produits agricoles depuis les zones de production vers les ports d'exportation.

Malgré ces contraintes, il estime que l'Éthiopie constitue une base stratégique idéale pour les entreprises souhaitant se positionner sur les marchés internationaux, en raison de sa proximité avec des hubs commerciaux majeurs.

Dans cette dynamique, Gajendra Singh Manpura prévoit de diversifier ses activités en introduisant de nouvelles cultures telles que la banane, ainsi que des légumes frais, des herbes aromatiques et des petits fruits comme les fraises et les myrtilles.

Il a précisé que le projet a déjà mobilisé un investissement d'environ 500 000 dollars américains, avec l'ambition de porter ce montant à 1,5 million de dollars, témoignant de sa confiance dans le potentiel agricole du pays.