Libye: Blocage politique, l'ONU alerte sur les risques

Les dirigeants politiques en Libye continuent de prendre du retard dans la mise en oeuvre d'une feuille de route menant à des élections nationales et à des institutions unifiées, a déclaré mercredi au Conseil de sécurité l'envoyée de l'ONU dans ce pays.

« Nous ne sommes pas là où nous aimerions être en termes de progrès sur la feuille de route », a dit Hanna S. Tetteh, qui dirige la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) - un pays qui demeure divisé entre deux administrations rivales.

« Certains acteurs libyens continuent de faire fi des attentes de la population concernant leur participation aux processus politiques, ou l'exercice d'un leadership politique fondé sur une légitimité démocratique », a-t-elle affirmé.

« Toute inaction persistante ou tout atermoiement dans la mise en oeuvre de la feuille de route comporte des risques, tant au niveau national que régional ; nous estimons qu'il est important d'en prendre conscience dès à présent ».

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Dialogue sur des questions cruciales

Mme Tetteh a fait le point auprès des membres du Conseil de sécurité sur le dialogue structuré - le troisième pilier de la feuille de route qu'elle avait présentée au Conseil en août 2025.

Les discussions s'articulent autour de quatre questions cruciales - la sécurité, la gouvernance, l'économie, ainsi que la réconciliation nationale et les droits de l'homme - et intègrent les points de vue de personnes issues de tout le pays.

Elle a indiqué que les travaux menés dans le cadre de ces quatre volets avaient progressé vers l'élaboration de recommandations fermes. Le dialogue structuré devrait s'achever début juin par la publication d'un rapport final qui sera présenté aux dirigeants politiques ainsi qu'au grand public.

« Nous envisageons que ces recommandations puissent contribuer à façonner une vision nationale et à éclairer les réformes politiques cruciales nécessaires pour renforcer les institutions nationales et créer les conditions propices à la tenue d'élections nationales pacifiques », a-t-elle déclaré.

La MANUL a poursuivi son engagement en vue de faire avancer la feuille de route, déployant notamment des efforts pour identifier les moyens de sortir de l'impasse actuelle - une situation qu'elle avait déjà évoquée lors de sa dernière intervention devant le Conseil, il y a deux mois.

« Toutefois, en l'absence de progrès suffisants - comme je l'ai indiqué précédemment -, je reviendrai devant ce Conseil pour présenter une proposition visant à faire avancer le processus, sur la base des dispositions des accords politiques existants », a-t-elle précisé.

Détérioration économique et pauvreté croissante

Mme Tetteh a également abordé la détérioration marquée de la situation économique en Libye, caractérisée par « des pressions monétaires, la hausse des prix, des pénuries de carburant, des dépenses publiques opaques et incontrôlées, ainsi qu'une pauvreté croissante ».

Ces tendances confirment que le modèle économique actuel, de même que les pratiques qui le sous-tendent, ne sont plus viables.

Par ailleurs, les récentes conclusions d'un groupe d'experts des Nations Unies « contribuent à expliquer l'érosion de la capacité de l'État à gouverner au moyen d'institutions unifiées et fondées sur l'Etat de droit », a-t-elle ajouté.

« La richesse nationale de la Libye est absorbée par une économie politique faussée qui alimente des dépenses échappant à tout contrôle et instrumentalise les recettes pétrolières », a déclaré Mme Tetteh.

« Ce détournement de ressources, en l'absence de consensus sur des priorités nationales convenues, affaiblit la discipline budgétaire et compromet la capacité de l'État à jouer son rôle de garant dans la mise en oeuvre de projets, de programmes et d'initiatives répondant aux priorités publiques critiques et aux engagements en matière de dépenses sociales ».

Elle a vivement exhorté la Libye à mettre en oeuvre les recommandations du groupe d'experts, en particulier celles relatives au contrôle et aux flux de recettes dans le secteur des hydrocarbures.

Situation sécuritaire

Mme Tetteh a noté que la situation sécuritaire demeurait instable, bien qu'aucune violation du cessez-le-feu de 2020 n'ait été signalée.

Elle a indiqué que des incidents localisés, notamment dans les zones frontalières du sud, soulignaient la nécessité de progresser vers l'unification des institutions sécuritaires et politiques.

Parallèlement, la situation au sein des communautés côtières du nord-ouest « demeure instable, opposant des groupes armés et des réseaux criminels qui se disputent le contrôle du territoire et créent un terrain propice aux activités illicites », des affrontements ayant été signalés dans quatre localités le mois dernier.

En ce qui concerne les droits humains, elle a fait état de rapports persistants faisant état de détentions arbitraires, d'actes d'intimidation et de représailles perpétrés par des acteurs de la sécurité à l'encontre de personnes perçues comme des opposants politiques, de défenseurs des droits humains et de fonctionnaires.

Le soutien du Conseil est « essentiel »

« La Libye a atteint un carrefour politique, économique et sécuritaire crucial. Les institutions de l'État demeurent divisées, et les progrès accomplis en vue de la tenue d'élections nationales sont insuffisants », a affirmé Mme Tetteh.

La feuille de route de la MANUL « a été conçue pour aider à surmonter les divisions de fait qui fracturent le pays, grâce à un arrangement de gouvernance négocié devant conduire à la réunification institutionnelle ».

Elle a déclaré au Conseil que la Mission continuerait d'oeuvrer à la réalisation des objectifs de cette feuille de route et a ajouté : « une fois encore, votre soutien à ces efforts n'est pas seulement important ; il est essentiel. »