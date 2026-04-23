Sénégal: Pénurie de sang - PCCI renforce son engagement aux côtés du CNTS

Confronté à une chute inquiétante de ses réserves, désormais sous le seuil d'alerte, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) bénéficie du soutien du groupe PCCI. L'entreprise a organisé, ce mercredi 22 avril, sa 12e édition de don de sang, illustrant son engagement citoyen face à l'urgence.

Dans un contexte où les besoins en produits sanguins deviennent de plus en plus pressants, l'initiative du groupe PCCI apparaît comme une réponse concrète à l'appel du CNTS. « Nous avons été saisis par le Centre qui fait face à une chute des dons. En tant qu'entreprise engagée dans la responsabilité sociétale, il nous a semblé naturel d'apporter notre contribution », a expliqué Marc Abdala Sarr, Directeur du capital humain de PCCI Sénégal.

Pour cette 12e édition, les organisateurs espèrent collecter environ 150 poches de sang. Une contribution jugée modeste mais essentielle au regard de la situation actuelle. « C'est peu, mais non négligeable dans ce contexte », a-t-il souligné, saluant la mobilisation du personnel venu participer à cette action solidaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de l'événement ponctuel, PCCI entend inscrire cette initiative dans la durée. L'entreprise ambitionne d'élargir l'opération à l'ensemble de ses sites et de mobiliser davantage ses collaborateurs. « Cette journée est devenue un rituel annuel que nous comptons renforcer pour soutenir durablement la banque de sang », a ajouté M. Sarr.

Cette démarche s'inscrit dans une politique RSE plus large, impulsée par le Directeur général Abdoulaye Mboup. Entre actions sociales, appui aux structures médicales et soutien aux communautés locales, PCCI affirme sa volonté de concilier performance économique et impact social.