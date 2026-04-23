Sénégal: Première cohorte du programme CAP Innovation - La jeunesse francophone propulse l'innovation vers une nouvelle ère

22 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

À l'occasion de la Journée internationale de la créativité et de l'innovation, l'Organisation internationale de la Francophonie a organisé mardi 21 avril à Dakar la cérémonie de valorisation des lauréats de la première cohorte du programme CAP Innovation. Un événement placé sous le signe de la jeunesse, de l'audace et du passage à l'échelle des idées.

Prenant la parole, le ministre Serigne Gueye Diop a transmis « les salutations du chef de l'État », réaffirmant le soutien du Sénégal à l'initiative. Saluant le choix de Dakar, il a mis en avant « une jeunesse engagée, dynamique et créative », appelant à amplifier le programme : « passer d'une vingtaine de participants à un millier dans les cinq prochaines années ». Insistant sur le déficit d'innovation en Afrique, il a plaidé pour davantage d'investissements en science, technologie et intelligence artificielle, tout en invitant les lauréats à mobiliser les dispositifs publics d'accompagnement.

De son côté, la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a souligné la genèse du programme, né d'une consultation en indiquant que plus de 10 000 jeunes francophones issus de 134 pays ont participé, à travers 74 000 contributions en ligne et 89 ateliers présentiels et virtuels. « Cette créativité, révélée notamment pendant la pandémie, mérite d'être accompagnée durablement », a-t-elle déclaré. Elle a également salué la diversité des projets, allant de la nutrition à l'innovation culturelle et environnementale.

Lancé en 2024, CAP Innovation ambitionne de répondre concrètement aux défis d'emploi et d'entrepreneuriat en soutenant des projets à fort impact à travers l'espace francophone.

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