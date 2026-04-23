Cote d'Ivoire: Planification du développement local - Le maire d'Adjamé engage l'élaboration d'un plan stratégique

Le lancement du Plan stratégique de développement local (PSDL) de la commune d'Adjamé s'est tenu le mercredi 22 avril 2026, à la salle des mariages de ladite mairie.

À travers cette initiative, la municipalité entend se doter d'un cadre de référence stratégique capable d'assurer une coordination optimale et un suivi harmonisé de l'ensemble des actions de développement sur son territoire.

Pour concrétiser cette ambition, l'équipe municipale, conduite par le député-maire Farikou Soumahoro, a fait appel à l'expertise du Bureau national d'études techniques et de développement (BNETD) en vue de l'élaboration de ce document stratégique.

Prenant la parole à cette occasion, Farikou Soumahoro a rappelé que sa commune constitue un carrefour commercial incontournable, un véritable creuset culturel et humain, qui incarne à la fois les opportunités et les défis liés à une urbanisation rapide et à une forte croissance démographique.

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« Face à ces enjeux, il était de notre devoir d'anticiper, d'organiser et de planifier notre avenir. C'est dans cet esprit qu'a été élaboré ce Plan stratégique de développement, fruit d'un travail participatif, inclusif et rigoureux », a-t-il déclaré.

Selon le premier magistrat de la commune, ce plan va bien au-delà d'un simple document administratif. Il représente une vision claire, ambitieuse et réaliste pour transformer durablement Adjamé. « En lançant ce Plan stratégique de développement, nous faisons le choix de l'avenir. Nous faisons le choix d'une commune plus moderne, plus inclusive, plus résiliente et plus prospère », a-t-il ajouté.

Représentant l'administration préfectorale, le secrétaire général 1 de la préfecture d'Abidjan, Dosso Sindou, a pour sa part exhorté les populations à s'approprier ce processus en devenant de véritables acteurs du changement. « Le développement local ne peut être efficace qu'avec l'adhésion de tous », a-t-il insisté.

De son côté, le chef du projet du PSDL, Sanogo Fatogoma, appuyé par d'autres agents du BNETD, a présenté les enjeux et le bien-fondé de cette initiative. À l'issue de cet atelier de lancement, il a annoncé une prochaine mission de terrain.

« Une équipe du BNETD rencontrera les autorités municipales, les services déconcentrés, les opérateurs économiques ainsi que les populations, afin de recueillir les données et informations nécessaires à l'élaboration du PSDL, dont le coût est estimé à 53 millions de francs CFA », a-t-il précisé.