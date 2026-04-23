Cote d'Ivoire: Programme de certification de l'Inad-CI - 29 cadres d'entreprises dont 12 femmes en formation en Asie

La cinquième promotion du programme de certification des administrateurs de sociétés de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Ind-CI) composée de 29 cadres d'entreprises et d'organisations dont 12 femmes, prennent part du 20 au 23 avril 2026, à une formation sur le camus asiatique de l'Insead à Singapour.

Cette formation intensive de haut niveau marque l'étape internationale avec 32 heures de formation en vue de renforcer les capacités de ces administrateurs africains en gouvernance, en stratégie et en leadership dans un environnement globalisé.

Dans les amphithéâtres de cette business school, les participants sont instruits sur les meilleures pratiques internationales : Master class, études de cas, échanges interactifs.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), Daren Tang, a, au cours de cette session, insisté sur le rôle déterminant de l'innovation protégée dans le développement des nations.

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Dans la même veine, le professeur émérite Henri-Claude de Bettignies, une référence mondiale du « change management », a partagé son expertise sur les transformations organisationnelles, offrant ainsi aux auditeurs les clés concrètes pour piloter le changement.

Gouvernance, responsabilité sociétale, lutte contre la corruption, autant de thématiques abordées pour former des décideurs capables de répondre aux exigences actuelles.

Mais cette formation ne se limite pas qu'aux cours théoriques. Une immersion au sein d'une entreprise singapourienne de référence va compléter le dispositif, permettant aux participants de confronter les enseignements théoriques à des pratiques réelles de gestion et de gouvernance.

Cette étape marque la dernière ligne droite avant la certification. En outre, les auditeurs devront encore franchir un examen de 200 questions, l'épreuve finale avec un seuil de réussite obligatoire fixé à 70 %.

Porté par l'Ina-CI en partenariat avec l'Insead, ce programme de certification s'impose comme un levier majeur de professionnalisation des administrateurs en Afrique de l'Ouest.

À travers cette formation d'élite, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire confirme son ambition de bâtir une nouvelle génération d'administrateurs africains, compétents, indépendants et résolument tournés vers la performance durable.