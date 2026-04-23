Guinée Equatoriale: Le pape dénonce les inégalités et les conditions de détention

Au deuxième jour de sa visite, le pape Léon XIV a appelé mercredi 22 avril à « accroître les espaces de liberté » en Guinée équatoriale, au deuxième jour de sa visite dans ce pays d'Afrique centrale, se livrant à une rare dénonciation des conditions de vie des détenus avant de visiter une prison.

Léon XIV a entamé son deuxième jour de visite en Guinée équatoriale à Mongomo, fief du clan présidentiel à la frontière avec le Gabon, par une messe devant quelque 100 000 fidèles.

Le souverain pontife a été accueilli à la basilique de Mongomo dans une ambiance survoltée, avec un feu d'artifice et un lâcher de ballons pour célébrer son arrivée. Il a ensuite effectué un bain de foule en papamobile, sous les acclamations des fidèles.

En présence du président Teodoro Obiang Nguema, 83 ans, qui dirige ce pays hispanophone d'une main de fer depuis 1979, le pape a appelé à ce que « les espaces de liberté s'accroissent, que la dignité de la personne humaine soit toujours préservée ».

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« Nous devons devenir de plus en plus une société où chacun, selon ses différentes responsabilités, oeuvre au service du bien commun et non d'intérêts particuliers, en surmontant les inégalités entre privilégiés et défavorisés. Que les espaces de liberté s'élargissent, que la dignité de la personne humaine soit toujours préservée », a-t-il posté sur X.

« Je pense aux prisonniers, souvent contraints de vivre dans des conditions d'hygiène et de santé inquiétantes », a-t-il ajouté dans sa déclaration, alors que les établissements pénitentiaires du pays sont régulièrement critiqués pour leurs conditions alarmantes. Ces déclarations, bien que prononcées sur un ton diplomatique, représentent une rare dénonciation dans ce pays.

Visite aux détenus de la prison de Bata

Dans l'après-midi, le pape rendait visite aux détenus dans la prison de Bata, capitale économique du pays, située sur les rives du golfe de Guinée.

En 2023, un rapport du département d'État américain faisait état de cas de torture, d'une surpopulation extrême et de conditions sanitaires déplorables dans les prisons équatoguinéennes.

Cadence effrénée

Après sa visite aux détenus, il rendra hommage aux victimes d'un tragique accident survenu à Bata en 2021, qui avait fait plus d'une centaine de morts et près de 600 blessés. En fin d'après-midi, il rencontrera des familles et des jeunes au stade de Bata.

Attendu sur les questions sensibles du pluralisme politique et des libertés publiques, le pape a appelé mardi, devant les autorités, à se mettre « au service du droit et de la justice » et a dénoncé « la colonisation des gisements pétroliers et miniers, au mépris du droit international et de l'autodétermination des peuples ».

La Guinée équatoriale s'est considérablement enrichie depuis la découverte de gisements de pétrole au début des années 1990. En 2024, les hydrocarbures représentaient 46,1 % du PIB et plus de 90 % des exportations du pays, selon la Banque africaine de développement. Pourtant, « les revenus pétroliers financent des modes de vie somptueux pour la petite élite entourant le président, tandis qu'une grande partie de la population vit dans la pauvreté », souligne Human Rights Watch.

Depuis le début de sa tournée marathon de 11 jours dans quatre pays d'Afrique, le pape enchaîne messes, discours, vols en avion et en hélicoptère, rencontres, cérémonies et bains de foule. Ce défi physique est d'autant plus exigeant que le pape s'exprime en plusieurs langues (français, anglais, portugais, espagnol) et célèbre des messes dans l'humidité de l'Afrique centrale, tout en respectant les protocoles réservés aux chefs d'État. Après un périple de 18 000 km débuté en Algérie et poursuivi au Cameroun et en Angola, il achèvera sa tournée jeudi par une messe en plein air au stade de Malabo, avant de rentrer à Rome.