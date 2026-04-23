Togo: Une diplomatie qui parle à tous sans s'aligner sur personne

La visite du chef de la diplomatie française jeudi à Lomé illustre le repositionnement stratégique du Togo sur la scène internationale.

Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, est attendu jeudi à Lomé. Une visite bilatérale certes, mais qui prend une dimension symbolique particulière au regard de la trajectoire diplomatique que s'est choisie le Togo.

Car derrière l'agenda protocolaire se dessine une réalité plus profonde : celle d'un pays qui a fait de son indépendance de ton une marque de fabrique. « Parler à tous, sans s'aligner sur personne », c'est en ces termes que le journal Waraa résume la doctrine qui guide aujourd'hui la diplomatie togolaise.

Une posture qui tranche avec les choix de nombreux voisins ouest-africains, tiraillés entre blocs d'influence et ruptures fracassantes. Le Togo, lui, cultive ses relations avec Paris comme avec Moscou, avec Washington comme avec Pékin, sans jamais sacrifier sa souveraineté sur l'autel d'une allégeance exclusive.

La venue de Barrot à Lomé est ainsi le reflet d'une réalité nouvelle : sur la scène internationale, le Togo n'est plus seulement un interlocuteur, il est devenu un acteur à part entière, dont la voix compte et dont la neutralité est recherchée.