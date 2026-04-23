Congo-Kinshasa: Hydrocarbures - Vers la réouverture des sites pétroliers de Businga et Akula dans le Grand Équateur

22 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandubola Mbongo, a annoncé, mardi 21 avril, une initiative visant à améliorer les capacités de stockage de produits pétroliers dans l'espace Grand Équateur. Ce projet prévoit notamment la réouverture des sites de Businga (Nord-Ubangi) et d'Akula (Sud-Ubangi), inactifs depuis plus de deux décennies.

Acacia Bandubola Mbongo a fait cette déclaration lors d'un échange stratégique, mardi, avec les responsables de SEP CONGO et de COBIL, deux sociétés pétrolières privées spécialisées dans l'importation, le stockage, la distribution et la commercialisation des hydrocarbures.

La ministre d'État a réaffirmé la détermination du gouvernement à moderniser les infrastructures pétrolières nationales. Pour Malick Ndiaye, Directeur général de SEP CONGO, cet engagement gouvernemental est essentiel pour restaurer les capacités logistiques dans cette partie du pays.

Désenclaver l'intérieur du pays

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Le manque de desserte en produits pétroliers constitue un frein majeur au développement de plusieurs régions. Olivier Okunda, Directeur général adjoint de COBIL, estime que cette initiative permettra à l'ensemble des sociétés pétrolières de mieux acheminer les produits vers l'intérieur du pays.

Le défi des infrastructures routières

Si l'annonce suscite l'espoir, elle se heurte au scepticisme des opérateurs économiques locaux. Plusieurs points d'attention subsistent :

Précédent non abouti : En 2019, une promesse similaire de réhabilitation du site de Businga par SEP Congo n'avait jamais été concrétisée.

Enclavement chronique : Les commerçants du Nord-Ubangi soulignent que l'état délabré des routes reste le principal obstacle à la relance de ces infrastructures.

État des sites : Le dépôt de Businga est actuellement décrit comme une "friche industrielle", victime de l'abandon prolongé.

Le succès de ce projet de modernisation dépendra donc non seulement de la volonté politique, mais aussi de la capacité du gouvernement à résoudre la question de l'accessibilité routière dans le Grand Équateur.

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