Ethiopie: Bahir Dar accueille la 3e Conférence annuelle du Conseil des groupes de réflexion des BRICS

Addis-Abeba — L'Institut des affaires étrangères (IFA), en partenariat avec l'Université de Bahir Dar (BDU), organise les 22 et 23 avril 2026 à Bahir Dar, dans la région d'Amhara, la 3e Conférence annuelle du Conseil des groupes de réflexion des BRICS (BTTC).

Placée sous le thème « Perspectives des BRICS et priorités de l'Éthiopie », cette rencontre vise à examiner les enjeux majeurs pour les pays membres du groupe ainsi que le positionnement stratégique de l'Éthiopie en son sein.

Les échanges porteront notamment sur des thématiques clés telles que le leadership climatique, l'intelligence artificielle, ainsi que le commerce et l'investissement, autant de domaines essentiels pour renforcer la coopération entre les membres des BRICS et consolider le rôle international de l'Éthiopie.

Le programme prévoit également des présentations de travaux de recherche, offrant un cadre propice aux échanges d'idées et aux débats académiques.

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La conférence réunit des responsables gouvernementaux de haut niveau, des universitaires et des invités de marque, illustrant l'importance croissante de la coopération internationale face aux défis mondiaux.

L'événement s'annonce comme une plateforme stratégique pour stimuler de nouvelles initiatives et approfondir les partenariats au sein des BRICS.