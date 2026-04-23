Angola: Le nouveau bilan fait état de 19 morts suite aux inondations du fleuve Cavaco

Benguela — Dix-neuf personnes sont décédées et 31 sont toujours portées disparues dans la municipalité de Benguela, en raison des inondations du fleuve Cavaco, selon un bilan publié mercredi par la Commission provinciale de la protection civile de Benguela.

D'après les données provisoires communiquées à la presse par la Commission provinciale de la protection civile de Benguela, les opérations de recherche et de sauvetage des personnes disparues se poursuivent sur le terrain.

À ce sujet, le commandant provincial adjoint de la protection civile et des pompiers de Benguela, l'inspecteur des pompiers Nilson César, a déclaré que 8 036 familles ont été touchées et ont depuis été relogées dans trois centres d'hébergement d'urgence.

Mettant à jour le bilan provisoire aux journalistes, l'officier a également indiqué que 3 624 personnes ont été secourues dans différents quartiers riverains touchés par les inondations le 12 avril.

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Concernant l'évaluation des dégâts matériels, Nilson a souligné l'impact négatif des inondations du Cavaco, précisant que 1 540 maisons se sont déjà effondrées, 3 871 ont été endommagées et 2 586 inondées.

Selon la même source, parmi les quartiers les plus touchés, on compte notamment Calomanga (3 250 logements), Tchipiandalo, près de l'embouchure du fleuve Cavaco (2 370), Cotel (712) et Seta Antiga (604).

La liste comprend également les quartiers de Condule (264 logements touchés), Compão (188), Calomburaco (388), Quioxe (80) et Massangarala (179).

Les opérations de nettoyage dans les quartiers permettent aux familles de regagner leurs foyers.

Il a souligné que la Commission provinciale de protection civile de Benguela met tout en oeuvre pour les opérations de nettoyage et la réouverture des voies d'accès dans les quartiers les plus touchés de la zone riveraine de la municipalité, chef-lieu de la province.

C'est dans ce contexte que, selon lui, le retour progressif de certaines familles dans leurs maisons inondées, désormais sécurisées, est déjà observé, notamment dans le quartier de Quioxe.

Il a assuré que dès que les conditions minimales d'habitabilité seront vérifiées dans tous les quartiers touchés, davantage de familles dont les maisons ont seulement été inondées pourront regagner leurs foyers.

« Ce travail de retour des familles a commencé mardi et se poursuit aujourd'hui », a-t-il réaffirmé, ajoutant que le centre d'accueil du stade national Ombaka a été fermé et les familles transférées vers le nouveau centre d'hébergement d'urgence.

Il a donc expliqué qu'à l'heure actuelle, seuls deux centres sont opérationnels : le nouveau centre d'hébergement d'urgence, en périphérie de la municipalité de Benguela, et l'ancien, dans la municipalité de Navegantes.