Soudan: Agar rencontre l'ambassadeur de l'UE

Le vice-président du Conseil de souveraineté transitoire (CST), le commandant Malik Agar, a rencontré l'ambassadeur de l'Union Européenne au Soudan, Wolfram Vetter, à son bureau mercredi, en présence du directeur de la direction européenne au ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

La réunion a examiné le rejet du gouvernement soudanais de la conférence de Berlin, qui s'est tenue sans sa participation, notant qu'elle reproduit efficacement les conférences de Paris et de Londres.

Le vice-président du Conseil de sécurité, Agar, a affirmé que le gouvernement ne s'opposait pas à un engagement constructif dans les initiatives internationales, mais a souligné que ces efforts devaient s'aligner sur les aspirations du peuple soudanais et refléter les propositions déjà avancées par le gouvernement pour assurer la sécurité et la stabilité dans le pays.

Sur le plan humanitaire, Agar a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faciliter le travail des organisations humanitaires opérant au Soudan, soulignant la prolongation des opérations au poste-frontière d'Adre le long de la frontière entre le Soudan et le Tchad jusqu'en juin prochain.

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Il a en outre déclaré que le gouvernement cherchait à obtenir un soutien accru pour les retours volontaires à grande échelle actuellement en cours, ainsi qu'une aide à la reconstruction des institutions civiles touchées par la guerre - des mesures qui, selon lui, contribueraient à encourager les citoyens à reprendre une vie normale.