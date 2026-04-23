Soudan: Le Premier ministre rencontre le secrétaire général de l'Union des conseils de recherche arabes

Conformément à l'accent mis par l'État sur le soutien à la recherche scientifique et le renforcement de son rôle dans la promotion du développement, le Premier ministre Kamil Idris a rencontré mercredi le secrétaire général de l'Union arabe des conseils de recherche scientifique, Dr. Abdelmajid Benamara, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr. Modawi Ahmed Musa.

À la suite de la réunion, le Dr Benamara a annoncé dans un communiqué de presse la réouverture du bureau régional du syndicat dans la capitale soudanaise, Khartoum, notant que l'organisation est l'une des premières organisations arabes et internationales à reprendre ses activités dans la ville après les circonstances exceptionnelles auxquelles le pays a récemment été confronté.

Le Secrétaire général a exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Soudan, ainsi que par toutes les entités qui ont contribué à créer des conditions propices à la relance des activités du bureau régional.