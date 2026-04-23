Afrique: Kabashi rencontre la délégation suisse

22 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Lieutenant-général Shams Addin Kabashi, membre du Conseil souverain, a rencontré aujourd'hui M. Andreas Baum, chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse au Soudan, et sa délégation d'accompagnement en présence de l'envoyé suisse pour la Corne de l'Afrique, Sylvien Esther.

Le chargé d'affaires suisse a déclaré dans un communiqué de presse que la Suisse communiquait avec tous les acteurs au Soudan pour mieux comprendre leurs points de vue soulignat que la Suisse a mobilisé 270 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire indépendamment des lignes de conflit et contribuer à une résolution pacifique de cette guerre en tant que plus importante réponse humanitaire de la Suisse en Afrique à ce jour.

Il dit que la Suisse condamne toutes les violations du droit humanitaire international et a appelé à un cessez-le-feu et à un dialogue immédiats en vue d'une solution politique qui reflète les aspirations du peuple soudanais.

Andreas Baum a souligné la nécessité pour tous les acteurs du conflit de respecter le droit humanitaire international, de garantir un environnement humanitaire apolitique avec un accès sans restriction à l'aide et de protéger les civils, les travailleurs humanitaires et les infrastructures civiles à tout moment.

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