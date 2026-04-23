Tunisie: Ligue 1 - la date du Clasico Espérance de Tunis - CS Sfaxien fixée

La Ligue nationale de football a annoncé le programme de la 27e journée de la Ligue professionnelle 1, marquée par le Clasico entre l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Sportif Sfaxien, prévu le mercredi 29 avril 2026 au stade de Radès.

Cette rencontre constitue l'affiche principale de la journée et devrait attirer l'attention des observateurs, compte tenu de l'enjeu sportif et de la rivalité entre les deux formations.

Les matchs de cette 27e journée débuteront à 15h00 et s'étaleront sur deux jours, les mercredi 29 et jeudi 30 avril.

Programme des rencontres :

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Mercredi 29 avril 2026 :

Stade de Radès : Espérance Sportive de Tunis - Club Sportif Sfaxien

Avenir Sportif de Soliman - Club Africain (stade à déterminer)

Stade Mustapha Ben Jannet : Union Sportive Monastirienne - Avenir Sportif de Gabès

Stade de Métlaoui : Étoile Sportive de Métlaoui - Étoile Sportive du Sahel

Jeudi 30 avril 2026 :

Complexe Hédi Neifer (Bardo) : Stade Tunisien - Jeunesse Sportive d'El Omrane

Avenir Sportif de La Marsa - Espérance Sportive de Zarzis (stade à déterminer)

Stade Boujemaa Kmiti : Olympique de Béja - Club Athlétique Bizertin

Stade Hamda Laouani (Kairouan) : Jeunesse Sportive Kairouanaise - Union Sportive de Ben Guerdane

Certaines rencontres restent toutefois en attente de la désignation officielle des stades, notamment celles opposant l'Avenir de Soliman au Club Africain et l'Avenir de La Marsa à l'Espérance de Zarzis.

Cette journée s'annonce décisive dans la course au classement, avec plusieurs confrontations directes entre équipes ambitieuses du championnat.