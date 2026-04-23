Tunisie: Le Kef - Plusieurs cas d'asphyxie dans une salle de classe insalubre, appel à une visite de terrain

23 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le député de la circonscription du Kef, Yassine Gourari, a appelé ce jeudi le ministre de l'Éducation à effectuer une visite de terrain urgente dans le gouvernorat du Kef. Cet appel fait suite à la dégradation alarmante des infrastructures de plusieurs établissements scolaires, notamment l'école « Cité El Ons », théâtre d'un incident d'asphyxie hier, ainsi que l'école « Borj El Aïfa », fermée depuis des années, et le lycée « Mongi Slim ».

Lors d'une intervention téléphonique sur Jawhara FM, le député a tenu à rassurer sur l'état de santé des élèves de l'école primaire « Cité El Ons », située au centre-ville. Il a précisé que les cinq élèves concernés ont pu quitter l'hôpital régional du Kef et sont désormais hors de danger.

Selon les explications du député, l'incident a été provoqué par l'inhalation de produits de nettoyage utilisés dans des salles de classe souffrant d'une humidité extrême et d'un manque d'entretien chronique. Les produits chimiques auraient réagi avec l'humidité ambiante, provoquant des malaises respiratoires immédiats dès l'entrée des élèves en classe.

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Le député a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative pour établir les responsabilités, tout en martelant que la maintenance ne doit plus se limiter à des « solutions de bricolage ». Il a insisté sur l'urgence d'une intervention concrète pour rénover les salles sinistrées dès cette semaine, avertissant que la poursuite des cours dans de telles conditions menace directement la sécurité des élèves et du corps enseignant.

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