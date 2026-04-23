Tunisie: Investissements - L'américain Cimpress consolide sa présence et voit plus grand en Tunisie

Le groupe américain Cimpress a confirmé sa volonté de renforcer ses investissements en Tunisie, à l'issue d'une rencontre tenue mercredi 22 avril 2026 au siège de FIPA-Tunisia à Tunis. Cette annonce traduit une confiance renouvelée dans l'environnement économique tunisien et ses perspectives de développement.

La réunion a rassemblé des responsables du groupe, dont Federico Gonzalez, Chief Marketing & Sales Officer, ainsi que des représentants de ses filiales locales, face à la direction de FIPA-Tunisia. Les échanges ont porté sur les perspectives d'expansion des activités du groupe dans le pays ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement mis en place par les autorités tunisiennes pour soutenir les investisseurs étrangers.

À cette occasion, les représentants de Cimpress ont réaffirmé leur engagement à développer davantage leurs opérations en Tunisie, soulignant l'attractivité de l'écosystème local, notamment dans les secteurs technologiques et des services.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur général de FIPA-Tunisia, Jalel Tebib, a salué la qualité des investissements déjà réalisés par le groupe, estimant que ce nouvel engagement vient consolider un partenariat solide entre la Tunisie et Cimpress. Il a également assuré que l'agence poursuivra son rôle de facilitateur, en coordination avec les différentes institutions publiques, afin d'accompagner les projets d'expansion du groupe.

Entreprise cotée au Nasdaq, Cimpress prévoit un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars en 2026 et emploie plus de 15 000 personnes à l'échelle mondiale. En Tunisie, le groupe s'impose comme un acteur majeur de l'emploi technologique, avec plus de 2 000 collaborateurs répartis entre ses principales entités, notamment VistaPrint, National Pen Tunisia et Tunisia Upload & Print.

Cette nouvelle orientation stratégique confirme l'intérêt croissant des investisseurs internationaux pour la Tunisie, dans un contexte où le pays cherche à consolider son positionnement comme hub régional pour les services numériques et les industries à forte valeur ajoutée.