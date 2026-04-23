Tunisie: Alerte météo - Des pluies soudaines et intenses attendues dans plusieurs régions

Des pluies localisées à caractère orageux sont attendues dans plusieurs régions de l'intérieur du pays, avec une légère baisse des températures à partir de vendredi 24 avril 2026, a indiqué le chercheur en climatologie Amer Bahba.

Selon lui, ces précipitations relèvent de phénomènes dits "convectifs et orographiques", générés par le réchauffement diurne et affectant principalement les zones en altitude. Les régions concernées incluent notamment Kasserine, Sidi Bouzid, les hauteurs de Siliana, l'ouest de Kairouan, ainsi que le nord de Gafsa et le sud de Le Kef.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, l'expert a précisé que les températures, actuellement estivales dans plusieurs régions, amorceront une baisse progressive à partir de vendredi, pour laisser place à un temps plus modéré et typiquement printanier.

Par ailleurs, Amer Bahba n'exclut pas l'arrivée d'une dépression atmosphérique en provenance du sud de l'Europe vers la Tunisie entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Cette situation pourrait engendrer une instabilité plus marquée, accompagnée de pluies parfois intenses et de chutes de grêle, notamment dans les régions montagneuses.

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Bien que ces perturbations soient localisées, elles pourraient provoquer une montée rapide des eaux dans certains oueds des zones de relief, en raison du caractère soudain et abondant des précipitations.

Actuellement, la Tunisie connaît un temps printanier à tendance estivale, avec des températures dépassant les 30 degrés dans la plupart des régions et atteignant jusqu'à 36 degrés dans l'extrême sud et le sud-ouest du pays.