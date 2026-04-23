Tunisie - L'ambassadeur du Japon visite le mausolée de Habib Bourguiba

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, SAITO Jun, a effectué, mercredi 22 avril 2026, une visite au mausolée de Habib Bourguiba ainsi qu'à son musée à Monastir, en hommage à la mémoire et à l'oeuvre du leader tunisien.

Cette visite intervient à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon, initiées sous le gouvernement de Bourguiba.

À travers ce déplacement, le diplomate japonais a souhaité rappeler le rôle déterminant joué par le premier président de la République tunisienne dans la mise en place des relations bilatérales entre les deux pays.

Selon l'ambassade du Japon, ces relations n'ont cessé de se renforcer au fil des décennies, traduisant la solidité et la continuité du partenariat tuniso-japonais.