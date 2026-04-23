Tunisie: Ben Arous - Le projet de la zone industrielle Mghira 5 se rapproche de la phase de réalisation

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a indiqué que l'Agence foncière industrielle poursuit ses efforts pour lever les obstacles techniques et fonciers entravant le lancement effectif du projet de la zone industrielle Mghira 5, située dans la délégation de Fouchana au gouvernorat de Ben Arous.

Dans une réponse écrite adressée à l'Assemblée des représentants du peuple, à la suite d'une question du député Mourad Khazami, la ministre a précisé que le projet Mghira 4 demeure confronté à des difficultés juridiques et foncières empêchant l'achèvement des études préliminaires.

Elle a expliqué que l'Agence foncière industrielle n'a pas pu assurer la maîtrise foncière du site en raison de la fragmentation de la propriété et du transfert de la majorité des parcelles à des particuliers, en vertu de jugements définitifs.

S'agissant du projet Mghira 5, la ministre a rappelé que plusieurs étapes ont été franchies depuis son adoption en septembre 2015, notamment l'acquisition du terrain par l'Agence en mai 2017, puis son approbation en tant que réserve foncière industrielle en mars 2018.

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Le projet reste toutefois confronté à plusieurs contraintes, liées notamment à la délimitation du périmètre foncier, au règlement des conflits de compétence territoriale, à l'aménagement des voies d'accès ainsi qu'à la régularisation de la vocation urbanistique du site.

Le ministère a assuré que les démarches se poursuivent pour finaliser les études techniques à travers le lancement prochain d'un appel d'offres, préalable au démarrage des travaux.