Tunisie: Béja-noyades dans les barrages - Les autorités locales tirent la sonnette d'alarme

Face à la recrudescence des accidents dramatiques, les autorités régionales de Béja montent au créneau. Le gouvernorat a officiellement appelé les citoyens à la plus grande vigilance, exhortant la population à bannir la baignade dans les barrages et les retenues d'eau. Cette mise en garde fait suite à une série de noyades tragiques ayant endeuillé la région, frappant particulièrement les mineurs.

Une séance de travail s'est tenue hier pour définir une stratégie d'urgence. À l'issue de cette réunion, un plan d'action articulé autour de quatre axes majeurs a été dévoilé.

Un volet éducatif et préventif

La priorité est accordée à l'éveil des consciences à travers le lancement de campagnes de sensibilisation de grande envergure. Ces actions visent prioritairement les parents et les enfants, avec un déploiement spécifique au sein des établissements scolaires pour marteler les dangers liés à ces sites hydrauliques.

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Une surveillance accrue des oueds et des ouvrages hydrauliques

Le dispositif de contrôle aux abords des barrages et des oueds sera considérablement renforcé. Les gestionnaires de ces installations ont reçu des directives claires pour moderniser leurs systèmes d'auto-sécurité. L'objectif est d'assurer une réactivité optimale et une intervention immédiate dès l'apparition d'un risque.

Signalétique et interdictions

Afin de lever toute ambiguïté sur la dangerosité des lieux, de nouveaux panneaux d'avertissement seront installés. Ces derniers interdiront formellement l'accès et la baignade, notamment aux points d'entrée et sur les sentiers menant directement aux plans d'eau.

Sécurisation des zones critiques

Enfin, le gouverneur a ordonné la mise en place d'obstacles physiques et de barrières de protection. Ces installations seront concentrées sur les points les plus périlleux afin de mettre un terme aux intrusions anarchiques et de protéger les usagers contre eux-mêmes.