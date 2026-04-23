Tunisie: Maltraitance animale lors d'un mariage - 15 jours de prison ferme pour un organisateur de spectacles

Le tribunal cantonal de Menzel Bouzelfa a condamné le propriétaire d'une troupe d'animation ainsi que son assistant à 15 jours de prison ferme avec exécution immédiate, pour des faits de maltraitance envers un animal domestique, a indiqué l'avocate près la Cour de cassation, Lamia Marnissi.

Cette décision fait suite à la diffusion, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo jugée choquante montrant un cheval allongé au sol lors d'une cérémonie de mariage. Sur les images, la mariée et une autre femme dansent sur l'abdomen de l'animal en portant des talons hauts, lui causant des blessures et des dommages physiques.

Selon Me Marnissi, la plainte a été déposée par l'Association Rahma pour la protection des animaux, qui a dénoncé l'exploitation humiliante du cheval par la troupe d'animation.

Le tribunal a statué en vertu de l'article 317 du Code pénal, dont la peine maximale est limitée à 15 jours d'emprisonnement. Une sanction que l'avocate juge insuffisante pour dissuader ce type de comportements.

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Dans ce contexte, elle a appelé à une révision du cadre légal afin de renforcer les peines et d'interdire les pratiques de divertissement impliquant des souffrances animales, estimant que le traitement réservé aux animaux reflète le niveau de conscience et d'humanité de la société.

De son côté, l'Association Rahma a averti, dans un communiqué publié mercredi, que toute personne utilisant des animaux à des fins de divertissement s'expose aux mêmes sanctions.