Tunisie: Sousse dans le noir ce dimanche - Plusieurs quartiers concernés par une coupure d'électricité

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), district de Sousse Ville, a annoncé une coupure programmée de l'électricité le dimanche 26 avril 2026, de 8h00 à 14h00, en raison de travaux de maintenance.

Selon un communiqué de la STEG, les zones concernées par cette interruption sont la cité Safaya, le Corniche, l'avenue Tahar Sfar, la rue Ibn El Jazzar, l'avenue Senghor, la résidence SPIEM, ainsi que plusieurs immeubles du centre urbain, notamment Kaloulou, Errihane, Znina, Dweik, COGEB et Sousse Tower.

La société précise que le rétablissement du courant électrique interviendra progressivement, sans préavis, en fonction de l'avancement des travaux.