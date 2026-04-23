Tunisie: Bizerte - Cinq constructions illégales démolies sur le littoral de Ras Jebel

Les autorités régionales ont mené, mercredi, une opération de démolition ciblant cinq constructions illégales implantées sur le domaine public dans les zones de Cap Zebib et Ghedir El Kasbah, relevant de l'imada de Metline Est, dans la délégation de Ras Jebel.

Cette intervention a été exécutée après l'achèvement des procédures juridiques nécessaires, selon les informations publiées par le gouvernorat de Bizerte.

L'opération s'inscrit dans le cadre des recommandations de la commission régionale d'organisation des secours et du conseil régional de sécurité, présidés par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub. Elle vise à renforcer la lutte contre toutes les formes d'infractions et d'occupation illicite des domaines public et privé, qu'ils soient fonciers, maritimes ou forestiers.

Les services du gouvernorat, de la délégation de Ras Jebel, de la municipalité de Metline ainsi que de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral ont pris part à cette campagne, avec l'appui des unités mobiles de la garde maritime.

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Les équipes mobilisées ont procédé à la démolition et à l'enlèvement de plusieurs murs, bâtiments, terrasses et autres installations construites sans autorisation légale. Des poursuites administratives et judiciaires ont également été engagées contre les contrevenants.

Les autorités régionales affirment vouloir poursuivre ce type d'interventions afin de préserver le domaine public et faire respecter la législation en vigueur.