Sénégal: « Le Soleil » et le Cnfplf explorent des pistes de collaboration

Le directeur général du quotidien national « Le Soleil », Lamine Niang, a reçu, hier, mardi 21 avril, son homologue du Centre national de fonction publique locale et de la formation (Cnfplf), Alioune Kébé. L'objectif est de jeter les bases d'une collaboration durable.

Lamine Niang, directeur général de la Sspp « Le Soleil », éditrice du quotidien national, a accueilli, hier, mardi 21 avril, dans ses locaux, Alioune Kébé, son homologue du Centre national de fonction publique locale et de la formation (Cnfplf), en vue d'une future collaboration. Lors de cette rencontre, plusieurs pistes ont été évoquées pour un partenariat dynamique entre les deux structures.

Les secteurs à explorer sont la vulgarisation des activités du Cnfplf, la formation des agents de la Sspp « Le Soleil » sur les questions liées à la décentralisation, à la gouvernance locale, à la fonction publique au sein des mairies et des conseils départementaux. M. Niang a rappelé le rôle important que joue « Le Soleil » dans le service public de l'information.

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« Nous avons des correspondants présents auprès des populations et autres élus locaux afin de connaître leurs préoccupations. C'est tout le sens de cette future collaboration qui permettra au Cnfplf de bénéficier de ces opportunités et d'avoir accès aux 601 collectivités territoriales du Sénégal », a-t-il déclaré. Il a aussi souligné l'importance pour les « reporters du « Soleil » de bénéficier de formations par le biais du Cnfplf ».

Le Cnfplf prévoit d'organiser deux activités majeures cette année. À cet effet, il compte sur l'accompagnement du journal « Le soleil » pour une meilleure vulgarisation. Il s'agit de la journée portes ouvertes, qui se tiendra le 30 avril 2026, et de la tenue du Salon des emplois territoriaux prévu courant octobre de la même année. D'après le directeur général du Cnfplf, il y a, aujourd'hui, environ 20.000 travailleurs au sein des collectivités territoriales, dont 8.000 déjà certifiés dans le cadre de la fonction publique locale.

S'agissant du parachèvement de la réforme pour la certification des agents au sein des collectivités territoriales, Alioune Kébé a estimé qu'une bonne collaboration avec « Le Soleil » « permettra d'aboutir à un processus plus rapide et efficace, avec surtout la capacité du média de service public à mener une sensibilisation auprès des élus et autres décideurs ».

À son avis, il faut un accompagnement des journalistes de terrain pour aider le Cnfplf ainsi qu'une formation sur les questions de gouvernance locale au profit des journalistes du « Soleil ». « Nous allons bientôt recommencer les tournées sur le terrain et avoir un partenaire comme « Le Soleil » est un atout majeur », a indiqué M. Kébé.