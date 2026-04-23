Afrique: Inauguration du Made in Senegal Center - « Un levier puissant de croissance et de souveraineté »

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa politique de valorisation du « consommer local ». Le mardi 21 avril 2026, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a présidé la cérémonie officielle d'inauguration du Made in Senegal Center, une infrastructure présentée comme stratégique dans la transformation économique du pays.

le ministre a souligné la portée de cette infrastructure .« Ce centre constitue une plateforme stratégique de valorisation du savoir-faire sénégalais »,a-t-il déclaré.Une vision partagée avec le Secrétaire d'État au Développement des PME/PMI, Ibrahima Thiam, ainsi que les partenaires institutionnels, le corps diplomatique et les acteurs du secteur privé présents à la cérémonie.

Pensé comme une vitrine du savoir-faire local, le Made in Senegal Center se veut une plateforme de valorisation des produits et industries nationales. Selon les autorités, il devrait contribuer à stimuler la production, renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises et attirer davantage d'investissements, tout en générant une valeur ajoutée durable pour l'économie.

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Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui ambitionne de bâtir une économie « souveraine, résiliente et portée par un secteur privé fort ». Pour le ministre, le développement du label Made in Senegal constitue un levier essentiel pour atteindre ces objectifs, notamment en matière de création d'emplois et d'industrialisation.

La cérémonie a également servi de cadre au lancement officiel de KOOM Media Group, un nouveau groupe de presse présenté comme innovant. Celui-ci entend jouer un rôle dans l'information économique, l'analyse et l'accompagnement des dynamiques nationales, en phase avec les ambitions de transformation du pays.

À travers cette double initiative, les autorités sénégalaises affichent une ambition claire : faire du Made in Senegal un moteur de croissance durable et un pilier de la souveraineté économique nationale.