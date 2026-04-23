Ile Maurice: Jean-Maurice Jean-Pierre met fin à sa grève de la faim

Après cinq jours de mobilisation sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis, à Port-Louis, Jean-Maurice Jean-Pierre a décidé ce soir de mettre un terme à sa grève de la faim, à l'issue d'une rencontre jugée constructive avec le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed.

Âgé de 68 ans - anniversaire qu'il célébrera demain - cet habitant de Pointe-aux-Sables avait entamé cette action pour dénoncer ce qu'il considère comme des «injustices historiques» liées à la dépossession des terres à Maurice. En tant que président de l'Association Justice et Vérité, il déplorait l'absence de mesures concrètes pour répondre aux revendications de son mouvement, parmi lesquelles figure l'introduction d'une législation spécifique, baptisée «Restitution and Historical Justice Act», visant à encadrer légalement les questions de spoliation foncière.

Il affirmait avoir déjà soumis un document en ce sens au ministère du Logement et des terres, ainsi qu'une correspondance adressée au Premier ministre pour porter cette proposition devant le Parlement.

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La situation s'est débloquée en soirée lorsque le ministre Mohamed a accepté de le rencontrer. À l'issue de cet échange, Jean-Maurice Jean-Pierre s'est dit rassuré. «Il m'a remis une lettre officielle. Nous l'avons passée en revue ensemble. Je lui fais confiance», a-t-il déclaré, annonçant dans la foulée la fin de son mouvement.

Shakeel Mohamed a pour sa part indiqué avoir fourni au gréviste des informations détaillées sur les démarches entreprises par son ministère. «Je l'ai informé de toutes les procédures enclenchées depuis l'année dernière afin d'obtenir le feu vert nécessaire pour présenter le dossier devant le Conseil des ministres et décider de la direction à prendre pour la mise en oeuvre du rapport Justice et Vérité, notamment la création d'un tribunal et les aspects budgétaires», a-t-il expliqué.

Plus tôt dans la journée, Aurore Perraud, du Parti mauricien social-démocrate, s'était rendue sur place pour soutenir Jean-Maurice Jean-Pierre, appelant publiquement le ministre à intervenir afin d'éviter une dégradation de l'état de santé du gréviste.