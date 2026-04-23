Ile Maurice: La victime décède, Rye Joorawon attendu en cour demain

Mahamade Allay Muzaifa Pacquet, 28 ans, est décédé ce mercredi 22 avril, cinq jours après l'accident survenu à l'intersection de Solitude. Le jockey Rye Joorawon, 46 ans, arrêté pour coups et blessures par négligence, avait été libéré sous caution de Rs 25 000 le mardi 21 avril devant le tribunal de Pamplemousses, sans objection du bureau du Directeur des poursuites publiques. Initialement arrêté pour coups et blessures par négligence, il devra désormais répondre d'une accusation d'homicide involontaire. Il est attendu en cour ce jeudi 23 avril.

L'accident s'est produit le samedi 18 avril. Le jockey circulait en 4x4 sur le bypass de Solitude, du morcellement St-André vers Balaclava. À une intersection régulée par des feux, près d'un kovil, il aurait ignoré le feu rouge et s'est engagé alors que la voie transversale était au vert.

Le motocycliste, qui circulait d'Arsenal vers Triolet, a été percuté de plein fouet et projeté sur la chaussée. Grièvement blessé, il avait été transporté à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, où il était admis en soins intensifs. Les images Safe City ont confirmé les circonstances de l'accident.