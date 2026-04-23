Ile Maurice: Souveraineté énergétique - Un impératif industriel pour l'île

Continuer à fonctionner en mode réactif n'est plus une option viable. C'est le cri d'alarme de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM), en collaboration avec le label Made in Moris. Il devient urgent pour Maurice de bâtir une vraie souveraineté énergétique dans un contexte international marqué par une volatilité accrue des prix de l'énergie, selon elle.

Pour une économie insulaire fortement dépendante des énergies fossiles importées, chaque choc énergétique se traduit par une pression immédiate sur les entreprises, une hausse du coût de la vie et une érosion progressive de la compétitivité. Jusqu'ici, le secteur manufacturier a absorbé ces tensions, souvent en silence. Mais cette capacité d'adaptation atteint aujourd'hui ses limites.

Face à cette réalité, l'AMM défend une position claire : la transition vers une énergie locale et renouvelable n'est plus un choix environnemental mais une nécessité économique. L'énerg ie solaire, combinée à des solutions de stockage, représente une opportunité concrète et accessible pour réduire la dépendance du pays et stabiliser les coûts à moyen terme.

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Cependant, cette transition ne pourra se faire sans un changement de cadre. L'AMM appelle ainsi à un nouveau contrat entre le secteur privé et les pouvoirs publics, fondé sur des incitations fortes et une vision de long terme. L'objectif est de créer un environnement où les entreprises, qui investissent dans les énergies renouvelables, en tirent un avantage réel, qu'il soit fiscal, commercial ou compétitif.

Parmi les mesures proposées figurent la mise en place d'incitations fiscales bonifiées pour les investissements dans le solaire et le stockage, avec des mécanismes de crédit d'impôt stables et prévisibles. L'AMM plaide également pour la création d'un statut d'entreprise écoperformante , reconnu officiellement et valorisable sur les marchés d'exportation, notamment dans un contexte marqué par des exigences croissantes telles que le Carbon Border Adjustment Mechanism.

L'association insiste en outre sur la nécessité de simplifier l'accès au réseau électrique, en collaboration avec le Central Electricity Board, afin d'éliminer les obstacles administratifs, qui freinent les projets solaires. Enfin, elle appelle à un dialogue renforcé avec les autorités pour accompagner les industriels orientés vers le marché local, qui ne peuvent pas toujours répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs.

Pour l'AMM, Maurice dispose de tous les atouts pour devenir un modèle insulaire en matière de souveraineté énergétique. Mais cette ambition ne pourra se concrétiser qu'à travers des décisions rapides, structurées et coordonnées. L'enjeu dépasse la seule question énergétique : il touche à la résilience économique et à la compétitivité future du pays.