Maroc: 764 réclamations enregistrées sur la plateforme 'Chikaya Santé' en quatre jours

22 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La plateforme numérique «Chikaya Santé» a enregistré 764 réclamations au cours des quatre premiers jours suivant son lancement, traduisant la confiance des citoyens dans ce dispositif, a indiqué le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui.

Répondant mardi à deux questions orales à la Chambre des conseillers autour du thème "Amélioration de la qualité des services de santé", le ministre a souligné qu'au moment du lancement de la plateforme, le nombre de réclamations ne dépassait pas une moyenne de dix par jour.

La plateforme se veut un dispositif moderne d'écoute et d'interaction, permettant un suivi transparent et un traitement dans des délais définis, à travers un centre national d'écoute appuyé par des technologies numériques, a-t-il relevé.

Pour le ministre, l'ancrage d'une culture d'écoute du citoyen s'inscrit au coeur de la transformation profonde que connaît le système de santé, conformément aux Hautes Orientations Royales qui placent la dignité du citoyen et la qualité de sa prise en charge au centre des priorités.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.