Maroc: Au SIAM 2026, l'OCP met en avant sa vision intégrée de l'agriculture et de l'élevage

Le Groupe OCP met en avant, à l'occasion du 18ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient à Meknès, sa vision intégrée des systèmes agricoles, illustrant le rôle central du phosphore dans l'articulation entre fertilité des sols, production végétale et alimentation animale.

A travers un pavillon conçu autour d'un parcours qui montre comment la molécule du phosphore relie les différents maillons de la chaîne agricole, depuis la mine jusqu'à l'élevage, en passant par les sols, la science, la plante, l'alimentation animale et les impacts sur les territoires, l'OCP propose un dispositif qui traduit concrètement sa lecture intégrée des systèmes agricoles.

Cette mise en récit repose sur l'idée que la production animale ne peut être pensée séparément du reste du système, proposant une démonstration d'un modèle intégré dans lequel une ressource minérale, lorsqu'elle est comprise, transformée et utilisée avec précision, devient un facteur de production, de performance agricole durable, de nutrition animale et de développement territorial.

Sécurité alimentaire

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Le Groupe OCP a opéré un tournant stratégique majeur, avec le passage d'un modèle fondé sur le volume à un modèle fondé sur la solution. Ce changement de paradigme repose sur une idée simple : les besoins des sols et des cultures ne sont ni uniformes, ni constants. Ils varient selon les contextes pédoclimatiques, les itinéraires techniques, les espèces cultivées et les différentes phases du cycle végétatif.

Cette évolution a conduit le Groupe à développer une logique de fertilisation de précision fondée sur la customisation, qui consiste à formuler des engrais sur mesure, adaptés aux caractéristiques agronomiques locales.

Cette approche s'inscrit dans la logique des 4R : apporter le bon nutriment, à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit. Elle vise à améliorer l'efficacité des apports, à réduire les pertes dans l'environnement, à limiter l'intensité des intrants et à renforcer la performance agricole.

Ainsi, le Groupe ne se contente pas d'améliorer des produits existants, mais contribue à installer une nouvelle norme agronomique, qui repose notamment sur une meilleure compréhension du cycle de la plante et sur la dissociation de l'usage du phosphore et de l'azote dans le temps, rapporte la MAP.

Alimentation animale

La contribution du Groupe OCP à l'alimentation animale s'exprime à deux niveaux complémentaires : un niveau indirect, à travers la fertilisation des cultures destinées à l'alimentation animale, et un niveau direct, à travers les solutions de nutrition animale développées par le Groupe

A travers sa filiale Speciality Products & Solutions (SPS), le Groupe développe des solutions spécifiques destinées à l'alimentation du bétail. La gamme Phosfeed regroupe des phosphates alimentaires formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux d'élevage. Ces solutions contribuent à la qualité des rations, au soutien de la croissance et de la santé des animaux, et à l'optimisation des performances des élevages.

Cette double contribution, via les cultures fourragères et via les apports nutritionnels directs, permet de comprendre le rôle structurant du phosphore dans les systèmes d'élevage.

Allier transition environnementale et sécurité alimentaire

L'action du Groupe OCP s'inscrit dans une trajectoire qui relie deux impératifs majeurs : améliorer la production agricole et réduire l'empreinte environnementale des systèmes agricoles et industriels.

Ces deux objectifs, souvent présentés comme contradictoires, sont au coeur de l'approche du Groupe, qui répond à cette tension par un modèle qui cherche à concilier les deux dynamiques.

Cette ambition se traduit dans la nature même des solutions développées : fertilisation raisonnée, engrais sur mesure, optimisation des usages, réduction des pertes, amélioration des rendements et soutien à des systèmes agricoles plus résilients.

Dans ce sens, le programme d'investissement 2023-2027, doté de 13 milliards de dollars, participe directement à cette trajectoire. Il vise à renforcer la compétitivité et la résilience du modèle industriel du Groupe OCP à travers le développement d'une énergie bas carbone, la consolidation d'un modèle circulaire, et le soutien à de nouvelles capacités industrielles compétitives, durables et résilientes.

A ces leviers s'ajoute le développement du carbon farming, qui vise à capter du carbone dans les sols tout en renforçant leur fertilité. Cette approche, fondée sur la recherche, la formation et l'accompagnement des agriculteurs, permet d'articuler productivité et résilience.

En ce sens, l'action du Groupe contribue à la fois à l'Objectif de développement durable (ODD) 2 relatif à la sécurité alimentaire, et à l'ODD 13, relatif à l'action climatique.

Impact sur les territoires, les agriculteurs, les éleveurs et les communautés

Le modèle du Groupe OCP génère des impacts qui dépassent largement la production industrielle ou agricole. Il agit sur l'économie, sur les territoires, sur les pratiques agricoles, sur les communautés et sur les dynamiques de développement local.

Le programme Al Moutmir constitue l'un des principaux leviers d'impact agricole du Groupe. À ce jour, plus de 40.000 agriculteurs (dont 70% ont adopté l'analyse de sol) dont 4.000 agricultrices et 1.500 éleveurs, 400 coopératives agricoles propulsées et 229.000 analyses de sols.

Cet accompagnement contribue directement à l'amélioration des rendements, à la diffusion d'une fertilisation plus précise et à la professionnalisation des pratiques agricoles. Il soutient également, de manière indirecte, les systèmes d'élevage lorsque les cultures concernées alimentent les filières fourragères.