Angola: Le PDAC octroie 700 millions de kwanzas pour la culture du café à Huambo

Huambo — Sept cents millions de kwanzas ont été débloqués cette année pour financer trois nouveaux projets de production de café Arabica dans la province de Huambo, dans le cadre du Programme de développement de l'agriculture commerciale (PDAC).

Cette initiative du gouvernement angolais vise à accroître les revenus des agriculteurs locaux, à renforcer le secteur agricole, à diversifier l'économie, à promouvoir l'emploi rural et à revitaliser la culture du café au niveau national, en particulier dans cette région.

Dans une déclaration mercredi à l'ANGOP, le représentant du PDAC dans la province de Huambo, Gerson Somano, a indiqué que les trois projets, situés dans la région, ont déjà reçu un financement de plus de 300 millions de kwanzas par exploitation.

Il a précisé que ces ressources ont été allouées aux producteurs locaux des municipalités de Londuimbali et de Huambo, afin de renforcer et de consolider la filière de production du café Arabica et d'accroître sa présence sur les marchés nationaux et internationaux.

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À titre d'exemple, il a indiqué que la coopérative Cassanje avait bénéficié d'un financement total de 304 909 244 kwanzas, destiné à la culture du café.

Il a expliqué que ces montants couvrent toutes les étapes du processus, de la préparation des terres à la commercialisation, en passant par la plantation, la gestion des cultures, le séchage et la production.

Outre le soutien financier, le PDAC assure un suivi technique des projets pendant sept ans, afin de garantir une plus grande durabilité, une meilleure efficacité productive, un contrôle de la qualité, la formation des producteurs et leur intégration dans les circuits de commercialisation.

Concernant le remboursement, Gerson Somano a expliqué que le processus suit les critères et les pratiques des banques commerciales, assurant ainsi transparence et rigueur dans la gestion des ressources.

Les mécanismes de garantie et les échéanciers d'amortissement ont été structurés pour réduire les risques, avec des échéanciers adaptés aux cycles de production et à la capacité de commercialisation du café.

Pour ce qui est de l'accès au financement, il a précisé que les producteurs doivent posséder des terres légalement enregistrées et une documentation en règle, justifier d'au moins deux ans d'expérience dans l'activité agricole, présenter un titre de propriété ou un document équivalent, et exploiter une superficie minimale de 10 hectares.